Tajon Buchanan ha sistemato le ultime pendenze burocratiche e già oggi tornerà ad allenarsi in gruppo, puntando il Monza per la sua prima convocazione da interista.

Secondo la Gazzetta dello Sport, attenzione alla novità tattica che potrebbe coinvolgere proprio il 24enne canadese. Il ko di Cuadrado ha di fatto accelerato un affare previsto per l'estate. Buchanan arriva all'Inter per dare un'opzione in più a Inzaghi sulla fascia destra, ma occhio alla possibile novità: il nuovo numero 17 potrebbe, all'occorrenza, ricoprire anche il ruolo di seconda punta.