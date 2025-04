Anche in Bundesliga, il Bayern Monaco ha continuato a mostrare le crepe già viste con l'Inter in Champions e, in generale, in tutta la stagione. Il 2-2 casalingo con il Dortmund, sebbene successivo al pari del Leverkusen con l'Union Berlino che aveva fatto scemare di molto la tensione per il Klassiker, ha comunque evidenziato ancora una volta i problemi difensivi della squadra di Kompany.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Kim è lontano parente di quello visto al Napoli, ancora una volta protagonista in negativo in una rete subita dai suoi. E lo stesso Kane appare meno lucido del solito. A rasserenare parzialmente il clima sono i recuperi di Pavlovic e Coman, subentrati nella ripresa nel match di sabato e dunque a disposizione per la sfida del Meazza. E attenzione a Gnabry: come scrive la rosea, è stato lui a ribaltare momentaneamente la partita col Dortmund e già contro i nerazzurri era apparso in palla.