Nessuna cattiva notizia nelle ultime 24 ore per i tifosi del Bayern: questo è già un passo in avanti rispetto alle ultime settimane, quando i bavaresi hanno perso giocatori in rapida successione tra impegni nazionali e non.

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, sia Kane che Goretzka, entrambi non al meglio venerdì contro l'Augsburg (il centrocampista era rimasto 90 minuti in panchina, mentre l'inglese aveva fatto le interviste post-partita con il ghiaccio sulla caviglia), saranno regolarmente a disposizione di Kompany contro l'Inter. Restano fuori causa, però, in tanti. Domani non ci saranno Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman e, soprattutto, Musiala, out forse per due mesi.

E allora toccherà ancora a Müller, appena messo alla porta dopo 25 anni di onorata carriera in Baviera: il suo contratto non sarà rinnovato. "Avrei giocato ancora una stagione ma non mi è stata fatta alcuna offerta. Non deve essere stata una scelta facile da parte della dirigenza ma è una decisione che va rispettata", ha comunicato nei giorni scorsi lo stesso giocatore. Il Mondiale per Club sarà la sua ultima sfida in Baviera.