Tra i giocatori attesi mercoledì ad Appiano Gentile c'è Nicolò Barella, che si è finalmente riposato in vacanza dopo mesi e mesi quasi sempre in campo. Ha tre rimpianti da lasciarsi alle spalle che sono anche tre motivazioni in più, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport. Il primo è lo scudetto perso, il secondo è la Champions smarrita anche a causa del rosso da lui rimediato contro il Real Madrid (che gli ha impedito di giocare contro il Liverpool negli ottavi) e il terzo è un Mondiale che non disputerà, in un periodo nel quale sarà fondamentale la preparazione bis.