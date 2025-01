L'avventura di Mario Balotelli al Genoa sembra già arrivata ai titoli di coda. L'ex attaccante dell'Inter e il club rossoblu avrebbero potuto unilateralmente interrompere il rapporto entro la fine del mese scorso, ma questo non è successo e dunque ora le strade percorribili sono due: una risoluzione consensuale o un'exit strategy diversa nel mercato invernale. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, precisando che il Monza non ha cercato SuperMario e che le ipotesi legate alla Serie B (si è parlato del Bari) non sono gradite al giocatore.