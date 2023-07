Analisi dell'attacco nerazzurro da parte della Gazzetta dello Sport. Un reparto che ha visto l'uscita di Dzeko, l'arrivo di Thuram, la conferma di Lautaro e il futuro da scrivere per Lukaku e Correa. "Sette gol nelle ultime otto giornate di campionato e un rendimento quasi in linea con le prestazioni che lo avevano portato sul trono di Milano. Romelu Lukaku ha chiuso la stagione in crescendo, dimostrando ancora una volta che quando è al top fisicamente, il suo impatto sul calcio italiano sa essere devastante. E Simone Inzaghi vuole ripartire da lì, da quell’ultimo segmento di campionato che ha regalato all’Inter una nuova avventura in Champions e al suo tecnico la consapevolezza di poter ripartire quest’anno con l’obiettivo scudetto ben piantato in testa", si legge.

Quindi la Lu-La al centro dei pensieri del tecnico nerazzurro, ma intorno un'impalcatura di gioco più verticale e aggressiva. Vanno in questa direzioni gli arrivi di Thuram e Frattesi, calciatori dinamici, che aggrediscono la profondità.