E alla fine timbrò anche Marko Arnautovic. Finora l'austriaco aveva segnato solo nelle coppe, ieri è stato decisivo contro la Fiorentina entrando nel primo tempo al posto dell'infortunato Thuram.

"Entrato nell’emergenza, non avrà cancellato la preoccupazione per la salute del francese, ma ha messo la testa nel momento più opportuno, proprio quando potevano prevalere i nervi e la pancia - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. La sua rete, la più importante delle 6 realizzate in Serie A in questa sua seconda vita nerazzurra, non servirà a riscattare questi 18 mesi grigiastri, ma ha cancellato uno spettro di colore viola".

Vendetta doveva essere e vendetta è stata, in una partita decisa dall'uomo meno atteso. "Nella rete di Marko va apprezzata la voglia di stare attaccato al nerazzurro, anche solo per dare un senso ai prossimi sei mesi, gli ultimi a Milano - si legge -. Il club ha già fatto capire che non allungherà quel contratto in scadenza 30 giugno, per l’attacco ci sono piani di ringiovanimento complessivo, ma ci sarà comunque bisogno di tutti in questa faticosa rincorsa di quattro obiettivi (sì, c’è pure il Mondiale per club)".