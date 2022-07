In attesa dell'amichevole di sabato sera a Lens contro i padroni di casa, oggi ad Appiano Gentile è in programma un allenamento congiunto con il Novara, club di Serie C. "L’appuntamento è per le 18.30 nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, a porte chiuse - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Dopo tanto lavoro fisico, sarà l’occasione per mettere benzina ai calciatori che hanno giocato meno fino ad ora, soprattutto i nazionali arrivati dopo nel ritiro della Pinetina".