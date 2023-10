La Gazzetta dello Sport conferma: la decisione del Gos di vietare i fischietti a San Siro è arrivata venerdì anche dopo le proteste della Roma. Ma, a prescindere dai fischietti, per Lukaku non sarà certamente una serata semplice perché, in qualche modo, il popolo nerazzurro farà sentire tutto il suo rancore per le note vicende della scorsa estate. Non sono previste coreografie ad hoc, ma tanto rumore.

I 30mila fischietti oggi saranno comunque distribuiti all'ingresso allo stadio dalla Curva Nord: da 100 a 500 euro di multa per chi li utilizzerà dentro il Meazza come recita una casistica generale di un decreto legge del 2003 sulle infrazioni dentro gli stadi, dal fumo agli ingressi senza biglietto.