Secondo la Gazzetta dello Sport , a bloccare il mercato dell'Inter in entrata in questa fase è Alexis Sanchez , ancora in rosa con i suoi 7 milioni netti a stagione di stipendio. Per ora, nessuna offerta concreta e solo qualche sondaggio da Spagna e Argentina. "L’Inter sta valutando l’ipotesi di risoluzione del contratto, anche per sentirsi libera di tesserare nuovi giocatori, ma il cileno non intende perdere soldi e così la situazione vive una fase di stallo", si legge. Il cileno cerca un'ultima sfida di livello: scenario non facile in questo momento.

Più o meno simile la situazione del connazionale Arturo Vidal, anche lui in uscita. "Il contratto con l’Inter prevedeva una opzione per un altro anno in nerazzurro, ma anche la possibilità per l’Inter di liberare il giocatore, a fronte di una corposa buonuscita - ricorda la rosea -. E così sarà: Vidal ha rivelato via social che andrà via e l’Inter per la prossima stagione ha già bloccato due centrocampisti come Mkhytarian (arriverà a parametro zero dalla Roma) e Asllani (affare da 14 milioni più il prestito di Satriano con l’Empoli). Insomma, per Arturo e il suo ingaggio da 6,5 milioni netti non c’è più spazio e il club ha già voltato pagina, pensando al futuro".