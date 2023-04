Nuova possibile avventura per Rafa Benitez in Premier League. L'ex tecnico interista è infatti oggi sulla copertina del Mirror Sport, in Inghilterra, indicato come favorito numero uno per sedersi sulla panchina del Leicester. Le Foxes hanno esonerato Brendan Rogers e al momento si sono affidate a Adam Sadler e Mike Stowell, ma cercano una soluzione più stabile.