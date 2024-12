Jonathan Tah sembra vicino a trasferirsi a parametro zero al Barcellona. Secondo quanto riportato da jijantes.com, infatti, Deco (dirigente blaugrana) è stato a Leverkusen per una riunione con il difensore e il suo agente Pini Zahavi in un ristorante della città.

Le parti sono molto soddisfatte. L'operazione, secondo jijantes.com, è praticamente fatta e il giocatore passerà la prossima estate in blaugrana. Negli ultimi mesi Tah era stato accostato anche ai nerazzurri per un possibile rinforzo in difesa a parametro zero.