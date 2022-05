Il presidente Steven Zhang lascerà a breve l'Italia. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui il massimo dirigente nerazzurro dovrebbe partire entro la fine del mese. Non prima di aver definito alcune situazioni importanti, come quelle di cui si è parlato anche nel summit di ieri con Simone Inzaghi (che va spedito verso il rinnovo di contratto) e i dirigenti. Zhang è tornato in Italia, dopo un lungo periodo in Cina, all'inizio dell'anno solare.