Il futuro di Matthijs De Ligt è uno dei nodi da sciogliere in casa della Juventus. Ha un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, c'è una trattativa in essere con il Chelsea. Nell'articolo sul Corriere della Sera, a firma di Gianluca Di Marzio, si legge che le alternative per un'eventuale sostituzione sarebbero tre: una è soffiare Bremer all'Inter, "è un’idea, ma il pallino è ancora nella mani nerazzurre".