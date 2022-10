Trenta giorni di fuoco per la Serie A, prima del grande arrivederci che cristallizzerà la classifica fino al 4 gennaio che permetterà cinquantadue giorni di pausa dal campionato, che "può servire a ridisegnare le gerarchie, a rimodellare i muscoli e a schiarire anche le idee in vista del mercato post Mondiale" come si legge nell'analisi pre-Qatar del Corriere della Sera, nell'edizione odierna. "Questi trenta giorni con 8 partite per chi gioca in Europa peseranno anche sulla lotta scudetto e su quella per i posti in Champions", tra le otto sorelle ad avere più scrontri diretti da affrontare è la Lazio di Sarri, ad averne meno il Milan che dovrà però affrontare le grandi prove notti di Champions con Zagabria e Salisburgo nella speranza di agguantare gli ottavi. L'unica squadra ad aver già conquistato l'obiettivo ottavi di finale è il Napoli, primo in classifica di Serie A ma con un calendario che conta le sfide non indifferenti di Roma e Bergamo.