L'investimento di Inter e Milan per San Siro resterà invariato: 1,2 miliardi di euro. Sono aumentati i costi dei materiali di costruzione, come trapela dai club e come riporta oggi il Corriere della Sera, ma nel progetto finale non ci saranno più l'hotel, la torre e una parte degli uffici. Resta invece tutta la parte del retail con negozi, ristoranti e bar, più quella dell'entertainment con campi da basket, calcetto, padel e una palestra.