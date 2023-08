Il vincolo di interesse culturale semplice scatterà su San Siro nel 2025, in occasione dei 70 anni dal secondo anello. Una decisione non solo della soprintendente per Milano, Emanuela Carpani, ma anche della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia.

"La verifica vera e propria se apporre il vincolo o meno può scattare solo al compiersi del settantesimo compleanno del secondo anello - si legge sul Corriere della Serai -. Da qui la difficoltà di tradurre in un atto la valutazione che ha portato i soprintendenti a ritenere che il vincolo verrà apposto. A oggi, il verbale ancora non è stato pubblicato e al Comune non è arrivata una comunicazione scritta. Solo allora diranno che il Piano A è definitivamente tramontato. Sempre che le altre opzioni in campo siano effettivamente praticabili. Se non fossero praticabili resterebbe comunque aperta una strada. Quella di riqualificare il Meazza visto che il vincolo «semplice» impedisce la demolizione dello stadio ma non la sua riqualificazione".

Si è invece bloccata sul nascere l'idea dell'acquisto del Meazza da parte delle squadre, in modo da poterlo demolire e costruire accanto il nuovo impianto. "La legge prevede che per apporre un vincolo su un bene privato ci vuole un interesse particolarmente importante ed è quindi più difficile vincolarlo, mentre se il bene è pubblico, come San Siro, è richiesto il semplice interesse", spiega ancora il Corsera.