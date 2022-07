Il Collegio dei Garanti del Comune di Milano ha dato parere negativo alle due richieste di referendum presentate per la situazione di San Siro . Secondo il Corriere della Sera , come già rilevato dagli uffici tecnici di Palazzo Marino, ci sono alcune criticità che riguardano ristrutturazione, costi e tempi, ma il Comitato Referendum x San Siro ha già annunciato di voler valutare il ricorso al Tribunale Civile.

Ieri, nel frattempo, c'è stata una riunione al Ministero dei Trasporti, presenti l’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon, il manager dell’Inter Mark Van Huuksloot e quello del Milan Giuseppe Bonomi. Secondo Tancredi, "è stato un incontro utile per coordinare tempi e modalità, verso il dibattito pubblico di settembre". Nel cronoprogramma è previsto il via al dibattito nella seconda settimana di settembre e poi 50 giorni per chiudere la pratica.