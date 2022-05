Il Corriere della Sera torna a scrivere della trattativa tra Inter e Ivan Perisic per il rinnovo di contratto. "Non è mai entrata nel vivo, le parti sono rimaste distanti", riporta il quotidiano, che parla anche di parole "infuocate che hanno allontanato le parti", riferendosi allo sfogo del giocator. "Ricucire rimane possibile, ma difficile. Perisic, 33 anni compiuti a febbraio, guadagna 5 milioni netti a stagione. L’Inter gli ha offerto un biennale a 4,5, lui chiede due anni di contratto a 6, più un’opzione per il terzo. Il club deve prestare attenzione al bilancio, non può permettersi cifre folli, si è coperto acquistando a gennaio Gosens e sta avviando un ringiovanimento della rosa. La distanza esiste, la possibilità di venirsi incontro anche, non alle cifre e agli anni chiesti dal giocatore. L’Inter non farà un passo indietro".