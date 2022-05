Il Corriere della Sera dedica uno spazio al mercato dell'Inter partendo dal molto probabile addio di Ivan Perisic (destinato al Tottenham) e passando poi a quelle che saranno le operazioni in entrata. Buone notizie su Mkhitaryan: c'è l'accordo con l'Inter e il club non teme il possibile rilancio della Roma. La dirigenza aspetta con fiducia. Non c'è fretta nemmeno per quel che riguarda l'eventuale sostituto del giocatore croato e per Dybala. "L’intesa con il giocatore è stata trovata, non c’è fretta né timore di un disturbo dei giallorossi", si legge ancora sul quotidiano.