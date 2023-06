I movimenti di mercato più interessanti nel calcio italiano sono probabilmente quelli che stanno avvendendo (o che potrebbero avvenire) a centrocampo. Si parla tanto di Frattesi, dell'addio di Tonali, ma c'è anche Milinkovic-Savic in scadenza di contratto tra un anno e che potrebbe lasciare la Lazio. In questo senso, secondo il Corriere della Sera, "la Juve ha già un’intesa di massima con il giocatore, che non vuole rinnovare il contratto in scadenza con il club biancoceleste, a meno di garanzie su una clausola rescissoria pro-forma.

Ovvero, sui 35-40 milioni: cifra digeribile pure con le contropartite, tra Luca Pellegrini, per il quale la Lazio ha un diritto di riscatto a 15 milioni, pagabili in cinque esercizi, e Nicolò Rovella, 21 anni, che piace a Maurizio Sarri. L’affare non c’è ancora, la fiducia sì.