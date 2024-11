Il Corriere della Sera si concentra oggi anche sull'importanza della figura del capitano in una squadra sottolineando che, tra le big del nostro campionato, solo Inter e Napoli hanno individuato il loro leader indiscusso. I nerazzurri hanno in Lautaro Martinez l'erede del connazionale Javier Zanetti (e ha recentemente rinnovato fino al 2029), mentre gli azzurri contano su Di Lorenzo.

Diversa la situazione in casa Milan e Juventus, dove Calabria e Danilo che non scaldano i tifosi: il rossonero, ora ai box per infortunio, è stato sostituito da Theo Hernandez, Maignan, Leao e Tomori, mentre la fascia bianconera è stata indossata anche da Gatti, Bremer e Cambiaso.