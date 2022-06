Altro giro, altra formazione: Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, medita nuove soluzioni per la sfida di Wolverhampton contro l'Inghilterra, valida per la terza giornata della Nations League. Contro la squadra battuta in finale negli ultimi Europei, secondo il Corriere della Sera ci sarà spazio per Francesco Acerbi e Federico Dimarco in difesa, per SandroTonali interno e per Gianliuca Scamacca centravanti. Si giocherà a porte chiuse, ma le tribune del Molineux saranno popolate da 1500 ragazzini under 14 accompagnati da qualche adulto. Gli azzurri dovranno decidere se inginocchiarsi di fronte all’Inghilterra ed è probabile che lo faranno come era successo nella finale dell’Europeo.