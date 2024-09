Il Corriere della Sera le chiama "leggi immutabili del calcio": al centravanti in astinenza prolungata basta un golletto qualsiasi per sbloccarsi e segnarne subito un altro. E infatti ieri Lautaro ne ha fatti due in rapida successione tra l'ultima azione del primo tempo e la prima del secondo.

Riecco la vittoria in trasferta su un campo storicamente ostico e sul quale - secondo il Corsera - faticheranno in tanti. I nerazzurri in campionato non vincevano lontano dal Meazza dal 10 maggio scorso a Frosinone. Ma non tutto è andato liscio visto che Sommer ha incassato altre due reti: siamo già a quota 7 in 6 partite. Qui bisogna migliorare e Inzaghi lo sa bene...