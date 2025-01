Mentre l'Inter si appresta ad affrontare il Venezia, la Roma affronta il Bologna alla ricerca della prima vittoria in trasferta. Dal suo arrivo, Claudio Ranieri ha capovolto la squadra capitolina: "Si è passati dalla paura del rischio retrocessione a una normalizzazione con tre successi in cinque gare di campionato, l'ultimo contro la Lazio firmato anche dal gol di Lorenzo Pellegrini, simbolo della rivoluzione dolce: prima del derby era un giocatore di cui disfarsi in fretta, oggi è inamovibile" scrive il Corriere della Sera a proposito del capitano giallorosso, nominato più e più volte in ottica mercato Inter.

E a proposito di Inter, il quotidiano milanese continua: "La speranza è di mettergli vicino l'interista Frattesi. Il club continua a lavorare, il profilo tracciato dal tecnico", che lo conferma persino in conferenza stampa quando parla di necessità di portare a Roma "giocatori che non hanno bisogno di ambientamento".