"Le nuvole non sono mancate nemmeno in questo ultimo mese, illuminato a giorno dalle vittorie sul Napoli, sul Milan e sull’Atalanta. La squadra che ha perso sei partite in campionato sta però trovando continuità almeno nelle grandi sfide, quelle che all’inizio della stagione aveva puntualmente perso, compreso il derby di inizio settembre". Lo sottolinea il Corriere della Sera nel giorno del derby che l'Inter vuole fare suo per la prima volta in campionato con Inzaghi in panchina.