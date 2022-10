" La novità non è che l’Inter scherza con il fuoco, ma che il fuoco dentro l’ha ritrovato , lo custodisce e lo salva dalle folate di vento, come sabato a Firenze, come due settimane fa al Camp Nou". È l'incipit del pezzo del Corriere della Sera dedicato oggi all'Inter, secondo il quotidiano tornata ad essere una squadra determinata seppur con il problema delle troppe reti incassate: finora il conto arriva a 17.

Adesso l'obiettivo è vincere contro il Viktoria Plzen per strappare il pass per gli ottavi di finale "In Champions serve la vittoria, ampiamente alla portata contro la squadra più debole, per passare agli ottavi con un turno in anticipo e rendere così una piacevole formalità la sfida all’Allianz con il Bayern dell’1 novembre. Lo scivolo europeo fa molto comodo a Inzaghi, che mira a rosicchiare qualche punto a chi sta davanti prima della grande sosta, per fissare l’obiettivo della rimonta nelle teste dei giocatori".