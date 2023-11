L'Inter è chiamata alla risposta immediata alla Juventus. I nerazzurri devono vincere questa sera con il Frosinone per riprendere il comando della Serie A. Per riuscire nella missione Inzaghi si affida ai suoi fedelissimi, con Nicolò Barella in prima fila: il sardo tornerà dal 1' dopo l'iniziale panchina di Salisburgo.

Lo riferisce oggi il Corriere della Sera, confermando anche che per il futuro il club nerazzurro sta seguendo con attenzione Lucas Bergvall, 17enne centrocampista svedese del Djurgardens.