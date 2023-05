"In serate così, ci vorrebbe qualche macchinario per impacchettare quell’aria sospesa tra gioia, incredulità e speranza che San Siro inspira ed espira nei primi tre minuti della partita che dà all’Inter la qualificazione Champions. Con l’euforia della Coppa Italia appena conquistata e l’eccitazione dell’ultima notte in casa davanti ai propri tifosi, la squadra di Inzaghi vola due volte verso la porta dell’Atalanta e segna immediatamente due gol, con Lukaku in contropiede e Barella al volo, dopo un’altra ripartenza dettata con maestria da Lautaro". Comincia così il pezzo proposto oggi sulle pagine del Corriere della Sera all'indomani della certa qualificazione in Champions League dell'Inter, vittoriosa 3-2 in casa contro l'Atalanta.

Adesso, con l'ininfluente trasferta di Torino alle porte, Inzaghi comincerà a lavorare per la finale di Champions League del 10 giugno. Appuntamento per il quale "il recupero di Mkhitaryan procede e con il gruppo ci sarà anche Skriniar", anche se lo slovacco è "l'unico che in effetti è già impacchettato" verso Parigi.