"La storia dirà se questo provvedimento migliorerà o meno il mondo dei campionati professionistici". Come evidenzia oggi il Corriere della Sera è questa, per bocca del presidente del CONI Giovanni Malagò, l'unico commento del mondo dello sport dopo l’approvazione da parte del consiglio dei Ministri del decreto promosso da Andrea Abodi sulla commissione indipendente che si occuperà del controllo della gestione economico-finanziaria dei club professionistici. Mentre il mondo del calcio la accoglie in silenzio.

L'Authority, che alla fine sarà una vera è proprio commisione, sarà composta da un presidente e sei elementi di nomina governativa (fra ministero dello Sport e del Mef): due componenti saranno il presidente dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, mentre altri due saranno indicati dalle federazioni. "Elemento che certo non gratifica Gravina che resta in polemico silenzio: l’aspetto più sorprendente della norma viene considerata l’indicazione del 30 aprile come data ultima per le risultanze ai fini dell’iscrizione ai campionati - puntualizza il Corsera -. Una scadenza quanto meno anomala, posizionata a campionato in corso".