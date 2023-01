Il Corriere della Sera torna sulla penalizzazione da poco inflitta alla Juventus e sui procedimenti per i quali si attende ancora sentenza. "Impossibile, in questa fase, dire se questi due filoni si concluderanno con ulteriori penalizzazioni: in quel caso gli avvocati della Juventus potrebbero chiedere che si consideri il vincolo della «continuazione» degli illeciti, sostenendo che tutti e tre i filoni rientrino in unico supposto disegno criminoso, cosa che consentirebbe di evitare sommatorie monstre di penalizzazioni. Ma appunto è prematuro parlarne.