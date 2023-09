Senza Marko Arnautovic, Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù utilizzando giocatori come Klaassen e Mkhitaryan (se ce ne sarà bisogno) in posizione di trequartista o seconda punta. "Il concetto è quello di poter riprodurre — come alternativa a gara in corso e poi si vedrà — una soluzione simile a quella che Inzaghi utilizzava alla Lazio, dove dietro a Immobile si sono alternati Luis Alberto, Correa, anche Milinkovic. Klaassen, che l’anno scorso con l’Ajax ha segnato 10 gol (come Arnautovic a Bologna) è il giocatore con caratteristiche più offensive. Mkhitaryan è un jolly che in carriera ha fatto tutto: alla Roma ha giocato in appoggio alla prima punta 5 volte (4 gol).

Anche Inzaghi lo ha utilizzato dietro a Dzeko: nell’amichevole col Betis giocata a dicembre. Rispetto all’olandese, l’armeno può fare da collante col centrocampo, che a quel punto può comprendere sia Frattesi (7 gol l’ultimo anno a Sassuolo) che Barella (6 gol e 7 assist), facendo della velocità degli incursori e dell’imprevedibilità in area il punto forte. Per una squadra che ha già mandato in rete 7 giocatori, le vie del gol — invece di diminuire senza Arnautovic — possono aumentare".