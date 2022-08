Il Villarreal (attaccato secondo il Corsera in maniera un po' troppo scolastica) ha fatto emergere i dubbi sulla squadra in modo evidente, in generale il pre-campionato è terminato con 10 gol subiti, ma almeno Lukaku si è sbloccato nelle ultime due. Asllani, invece, "si è trovato così nel mezzo di una squadra in cerca di una identità e ancora slegata quando il pallone ce l’hanno gli altri e ha sbagliato parecchio, pur mostrando cose interessanti".

"Il tecnico, già scottato un anno fa dall’addio a Lukaku, tiene gli occhi fissi sul tabellone delle partenze, sperando che non compaia mai il nome di Skriniar (per il quale non sarebbe facile rifiutare anche offerte inferiori ai 65-70 milioni) e nemmeno di Dumfries. Nell’attesa però c’è da far rifiorire una pianta come si deve", scrive il quotidiano.