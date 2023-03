Con lo stop di Hakan Calhanoglu diventa fondamentale trovare delle risorse tra i giocatori meno utilizzati. Nel caso dell' Inter torna ad essere centrale Marcelo Brozovic . "Chissà se ritrovarsi titolare indiscusso gioverà al croato che tra un infortunio e una ricaduta ha incentrato la sua stagione sul Mondiale, ha perso il posto di regista titolare, probabilmente anche per il futuro - scrive il Corriere della Sera -. Ma il problema adesso è la panchina, che si accorcia: Asllani , che dovrà dare respiro a Brozovic, ha giocato poco, si è mangiato un gol nel finale al Camp Nou e anche nell’Albania si conferma ancora troppo timido per dare garanzie".

Serve gente che cambia volto alla squadra, soprattutto a partita in corso. Una volta in svantaggio, ricorda il quotidiano, i nerazzurri hanno rimontato solo contro Atalanta e Cremonese. I cambi non incidono: 7 gol e solo due punti guadagnati coi "panchinari", quelli con Dumfries nel finale a Lecce.