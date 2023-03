"Nessun tradimento, ma proprio perché ormai sta diventando una cattiva abitudine perdere punti con le provinciali dopo una grande vittoria non ci sono più alibi", riporta il quotidiano, che ricorda come "all’orizzonte ci sono pesci piccoli come Lecce e Spezia" (spesso proprio questi sono stati indigesti ai nerazzurri) e che successivamente ci sarà la sfida col Porto che vale una ventina di milioni di introiti e il 14 marzo la gara con la Juventus a San Siro.