Bombetta di mercato lanciata dal Corriere della Sera che nell'edizione di oggi, 2 luglio 2022, punta i riflettori sul Monza e svela il dietro le quinte di un calciomercato infuocato e ambizioso. Come una grande pellicola d'autore, prima di arrivare al punto clou, necessario è un flashback rivelatore su un dettaglio del passato sconosciuto ai più. I protagonisti sono Mauro Icardi e Adriano Galliani e l'epoca dei fatti è quando l'argentino si trasferì dall'Inter al PSG: ruolo cruciale nella trattativa lo ebbe proprio l'oggi amministratore delegato del club brianzolo, scelto da Giuffrida e Wanda Nara "come interlocutore ombra per tenere le relazioni diplomatiche con Leonardo". Da allora i rapporti tra il dirigente monzese e l'attaccante sono rimasti amichevoli e l'ammiccamento di Piersilvio Berlusconi che qualche ora fa ha parlato proprio dell'ex bomber dell'Inter legandolo alla neo-promossa brianzola non è casuale. "Adriano e Silvio nonostante la sbandierata prudenza hanno ambizioni, risorse e piani per allestire una squadra competitiva: il sogno proibito è quello di vedere Icardi" alla guida dell'attacco biancorosso, "in coppia addirittura con Dybala" rincara la dose il Corsera che spaventa i tifosi nerazzurri salvo poi chiarire: "Ipotesi quest’ultima però remota".