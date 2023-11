Inzaghi porterà a Torino il grande ex Juan Cuadrado ma non Alexis Sanchez, tornato dal Cile con un problema alla caviglia. Lo scenario viene confermato anche dal Corriere della Sera, mettendo in luce anche due altri aspetti: il primo riguarda la marcia dell'Inter in trasferta (finora 5 vittorie su 5 in campionato); il secondo, invece, è la difesa, come ricorda il giornale la migliore d'Europa se si considerano campionato e Champions.

La squadra di Inzaghi però è cresciuta, "al punto che due assenze pesanti come quelle di Pavard e Bastoni passano quasi in secondo piano", scrive il quotidiano generalista.