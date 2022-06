Arturo Vidal e Alexis Sanchez stanno per chiudere l'esperienza all'Inter. Come scrive oggi il Corriere della Sera, è atteso a Milano l'agente di entrambi, Fernando Felicevich. In particolare l'uscita della punta, si legge, "è fondamentale per provare a sbloccare la pratica Dybala. Probabilmente non basterà l’addio della punta cilena, perché Marotta vorrebbe privarsi anche di Dzeko prima di far spazio alla Joya, che dovrà accettare anche la clausola con lo stipendio legato alle presenze".