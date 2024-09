Dopo la finale di Champions League nell'anno delle dodici sconfitte in campionato e l'addio all'Europa a marzo nella stagione della seconda stella, l'Inter e Simone Inzaghi puntano a salire al livello superiore, ovvero "quello del doppio impegno da gestire con l'obiettivo di arrivare fino in fondo", scrive oggi nel suo pezzo il Corriere della Sera.

Visto il triplo impegno con Monza, Manchester City e Milan, stasera in Brianza ci sarà qualche rotazione: la condizione di alcuni uomini chiave non è ottimale, ma ora il tecnico nerazzurro può contare anche su altri titolari aggiunti: Frattesi, Carlos Augusto e Asllani oggi sono candidati ad un posto dal 1', mentre in corsa si potrebbero vedere sia Zielinski che Taremi.