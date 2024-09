Non cambierà la linea di Luciano Spalletti in vista delle convocazioni di ottobre per le partite contro Belgio a Roma e Israele a Udine. Rosa ristretta e squadra giovane, è l'idea del ct. Nel mirino Fazzini e soprattutto Daniel Maldini. Due i possibili rientri: uno è Barella, il secondo potrebbe essere Chiesa, che dovrà però adattarsi a fare la seconda punta nel 3-5-2.