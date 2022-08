Il Corriere della Sera pubblica oggi un focus sugli assistman del campionato e su come le squadre evolveranno in virtù dei passatori che hanno in squadra. "Da seguire l’evoluzione dell’Inter, che ruoterà attorno a Lukaku - riporta il quotidiano -: non solo come finalizzatore, dato che il belga due anni fa, nella stagione dello scudetto, oltre a 24 gol ha confezionato anche 10 passaggi decisivi. Finora Lukaku ha segnato due gol in amichevole, tutti e due simili, con cross da sinistra di Gosens e Dimarco. L’azzurro è uno dei migliori crossatori (a Verona fu il top di tutto il campionato due anni fa) ma non si è ancora consolidato come assistman: con il ritorno di Lukaku può diventare un fattore per Inzaghi, anche se i fornitori più quotati restano Calhanoglu e Mkhitaryan".