Il Corriere della Sera conferma l'interesse dell'Inter per Juan David Cabal, ma secondo il quotidiano il club nerazzurro (pronto a chiudere anche subito l'operazione) non parteciperà ad aste in caso di intromissioni o rilanci di altre società (il giocatore piace molto all'estero e anche in Italia).

Una delle priorità di Inzaghi è però in attacco ed è Albert Gudmundsson, che resta nel mirino della società nerazzurra.