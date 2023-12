Il Corriere della Sera presenta Inter-Bologna ricordando alcuni dati che potrebbero fare la differenza. Inzaghi non è mai stato eliminato in Coppa Italia da quando è l'allenatore dei nerazzurri. In compenso il Bologna ha fatto due sgambetti in campionato negli ultimi due anni, sebbene sempre al Dall'Ara e non al Meazza.

Motta, come il collega, punterà sul turnover lasciando inizialmente fuori Zirkzee e Ferguson. Il tecnico è osservato speciale, ha il contratto in scadenza e per ora rinvia sul discorso. Finora ha fatto benissimo contro le "grandi", perdendo solo contro il Milan ad inizio stagione. Ritrova Arnautovic con cui non è mai stato amore e che si è lasciato col Bologna senza reciproci rimpianti.