Il Corriere della Sera apre le pagine sportive di questa mattina con una panoramica sui giocatori dai quali ci si attende qualcosa in più nel 2023. Per il Milan, ad esempio, il prescelto è De Ketelaere. Andrà aspettato, come dovrà fare l'Inter con Lukaku. "Dagli infortuni che gli hanno consentito di giocare solo 5 partite con i nerazzurri fino alla delusione Mondiale, segnata dai suoi errori e dalle lacrime nella gara decisiva contro la Croazia, il belga deve assolutamente voltare pagina per scacciare i fantasmi: Inzaghi ha bisogno dei suoi gol per risalire in classifica, anche perché Lautaro prima o poi potrebbe risentire della stanchezza per l’impresa in Qatar".