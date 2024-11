Alla vigilia del match contro il Verona, gara che di fatto apre il ritorno del campionato italiano, Simone Inzaghi "si è addormentato con un pensiero diabolico. Andare in testa alla classifica per una notte facendo ricorso alle seconde linee" - si legge sul Corriere della Sera che parla di riposo per "le stelle Lautaro, Calhanoglu e Dimarco" in vista del Lipsia e di un undici iniziale che presenta Correa, Asllani e Carlos Augusto.

Questo pomeriggio alle 15 i campioni d'Italia affronteranno, con 27 gare subite, la peggior difesa della serie A, squadra peraltro orfana del fondamentale Duda. "La più ghiotta delle occasioni per pescare dalla panchina energie e motivazioni". Ruolo centrale lo avrà Kristjan Asllani, regista al posto di Calhanoglu, tornato a doversi occupare dell'elongazione patita a fine ottobre. Un compito che l'italoalbanese dovrà svolgere per la seconda volta in stagione, dopo la prima comparsa in cabina di regia al posto del turco nel match contro il Monza. Ma la vera sorpresa non riguarda Asllani.

Al contrario, la notizia che più fa sgranare gli occhi riguarda l'attacco e se Lautaro, tornato stanco dalla sua Argentina, partirà dalla panca, al fianco del rinfrancato Thuram ci andrà un altro argentino: il Tucu Correa. L'ex Lazio, il meno utilizzato degli attaccanti e lo stesso che proprio con i veneti aveva timbrato un esordio in nerazzurro che lasciava presagire in meglio, è richiamato alla titolarità dopo una lunghissima attesa, nella speranza che l'avversario in questione rievochi in lui good vibes.