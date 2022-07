Nel pezzo di mercato dedicato all'Inter sul Corriere della Sera di oggi c'è spazio anche per la situazione di Andrea Pinamonti. Il giocatore ha detto no alla Salernitana, pronta a sborsare 20 milioni di euro richiesti dai nerazzurri. "Poco realistica la pista Monza, resta l'Atalanta, che può farsi sotto se va via uno tra Muriel e Zapata", riporta il quotidiano.