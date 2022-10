Dopo un inizio maldestro, l'Inter "non può più sbagliare praticamente nulla" sentenza il Corriere della Sera nello spazio che oggi dedica all'Inter, reduce dalle trasferte vincenti di Reggio Emilia e Barcellona e oggi impegnata nella "prima cima di un quartetto di trasferte d’alta quota fino alla sosta", ovvero quella di Firenze, alla quale seguiranno quella di Monaco di Baviera, di Torino allo Stadium e ultima prima della grande sosta quella del Gewiss Stadium. Se in Champions, nota di merito alla squadra di Inzaghi, l’Inter può presentarsi all'appuntamento con mite serenità, diverso è il discorso per quanto riguarda il campionato: "le sconfitte con Lazio, Milan e Udinese, oltre quella con la Roma in casa, non consentono altri passi falsi" si legge sul quotidiano milanese che ricalca le parole del tecnico piacentino sulle insidie che presenta la trasferta del Franchi. "La classifica dei primi tempi, pur del tutto aleatoria, dice che l’Inter sarebbe seconda dietro l’Atalanta: segno che i nerazzurri hanno ricevuto poco dai cambi e non hanno sempre mantenuto la concentrazione per tutta la partita", problemi che però nel doppio confronto con i blaugrana e le due gare di Reggio Emilia e con la Salernitana non si sono presentati. Con le sopraccitate squadre l'Inter ha mostrato il suo volto migliore, motivo per il quale contro la Fiorentina sarà un ulteriore banco di prova non da poco.