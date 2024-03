I conti dell’Inter migliorano e la conferma arriva dai numeri della semestrale come sottolinea anche il Corriere dello Sport. Per la seconda parte dell'anno, però, le cifre sono destinate a calare considerando l'assenza dei ricavi legati alla Champions e, probabilmente, quella delle plusvalenze per cessioni prima del 30 giugno.

Ci sarà da aggiungere il premio per la Supercoppa: in generale, la prospettiva è quella di andare verso un passivo stavolta decisamente inferiore rispetto al -85 milioni del 2022-23. Resta in bilico la situazione di Suning nel club: il 20 maggio scadrà il prestito con Oaktree, che finora non ha accettato di concedere altro tempo a Steven Zhang. Ma è sempre più probabile che sia il fondo americano a “chiudere” l’esercizio in corso secondo il CdS.