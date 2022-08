L'Inter corre veloce verso Lecce. Dopo il test di ieri contro il Sant'Angelo, oggi seduta mattutina con occhi puntati su De Vrij, D'Ambrosio e Brozovic. Come spiega il Corriere dello Sport, l'affaticamento al polpaccio destro costringerà Brozovic a lavorare a parte (sul campo) fino a domani. "Nell'amichevole vinta ieri pomeriggio, il tecnico di Piacenza ha dovuto tenere a riposo sia D'Ambrosio sia De Vrij, acciaccati da martedì - si legge -. Il primo è alle prese con un affaticamento muscolare, il secondo con un pestone e dei due è quello che preoccupa di meno. A ieri sera, dunque, le chance di vedere De Vrij in campo a Lecce erano quasi il 100%, un po' più basse quelle di D'Ambrosio, mentre per Brozovic si sta facendo largo un pizzico di pessimismo o comunque la volontà di non rischiare problemi più seri".