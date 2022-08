Dopo la vittoria sofferta conquistata a Lecce nella gara d'esordio stagionale, l'Inter è arrivata a Milano sabato notte, alle 2.45. Come riferisce il Corriere dello Sport, Handanovic e compagni hanno dormito nel centro sportivo di Appiano Gentile, dove ieri mattina si sono allenati (era presente anche Danilo D'Ambrosio); oggi Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo ai suoi dando loro appuntamento per martedì per cominciare la preparazione verso lo Spezia.